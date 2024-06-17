Главный тренер сборной Украины Ребров рассказал о важности участия в Евро для страны

Сборная Украины готовится к старту на чемпионате Европы-2024. Главный тренер команды Сергей Ребров поделился мнениями по поводу важности этого турнира для страны.

«Я считаю, что для Украины очень важно быть на этой сцене. У нас в стране футбол сейчас не на первом месте. Для всех футболистов начало игры на турнире большое удовольствие, хотя это и тяжёлое время. В последнее время Румыния добилась успеха. У них очень хорошие молодые игроки. Это та команда, которая понимает, что и как делать. У них очень быстрые игроки, которые, в сущности, вывели сборную на Евро-2024.

Германия? Мы любим играть в этой стране, провели здесь товарищеский матч. Мы видим организацию – она беспрецедентна. Когда мы приезжаем в Германию, всегда кажется, что мы играем дома. Очень важно, что мы работаем вместе в течение года. Я вижу, что игроки гораздо лучше понимают, что мы стараемся получить от них. Мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем в начале.

Мы должны уважать наших соперников и сконцентрироваться на каждом матче», – приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

Напомним, сегодня, 17 июня Украины сыграет с Румынией в рамках Евро-2024. Начало матча — в 16:00 мск.

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