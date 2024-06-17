Джуд Беллингем вписал своё имя в историю Англии благодаря голу на Евро в юном возрасте

В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы-2024 Сербия — Англия. Встреча группы «С» завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта. Автором единственного мяча стал Джуд Беллингем. На момент матча ему было 20 лет и 353 дня.

Беллингем — стал третьим по молодости англичанином с голом на Евро. Моложе были только Майкл Оуэн на Евро-2000 (тоже в 20 лет) и Уэйн Руни на Евро-2004 (18 лет).

Напомним, Беллингем признан лучшим игроком матча с Сербией.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборная Англии после победы над Сербией возглавила турнирную таблицу группы C. Помимо них, в группе находятся также Словения и Дания.

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024