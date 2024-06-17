Главный тренер сборной Украины рассказал о потере одного из ключевых игроков

Сборная Украины готовится к старту на чемпионате Европы-2024. Главный тренер команды Сергей Ребров рассказал о потере одного из ключевых игроков.

«Виталий Миколенко работает. У него повреждение, которое не восстанавливается за один-два дня. Потому он точно не сыграет с Румынией, но я вижу как он работает. Мы все надеемся, что как можно скорее он вернётся в состав», – сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Миколенко получил повреждение по ходу товарищеского матча со сборной Молдовы 12 июня и был заменён во время игры. Миколенко выступает за английский «Эвертон» и является основным игроком клуба.

Напомним, сегодня, 17 июня Украины сыграет с Румынией в рамках Евро-2024. Начало матча — в 16:00 мск.

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