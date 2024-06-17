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Паоло Ди Канио раскритиковал тренера Саутгейта и сборную Англии после матча с Сербией

Паоло Ди Канио раскритиковал тренера Саутгейта и сборную Англии после матча с Сербией
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Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и национальную команду «трёх львов» после победы в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с Сербией (1:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Некоторые игроки физически истощены, и у них нет тренера, который дал бы им дополнительную мотивацию. Вспомните Антонио Конте – он совсем другой в этом плане. Сборная Англии выглядит плохо подготовленной. Игроки вынуждены искать решения самостоятельно. Саутгейт – молодой тренер, но он представитель старой школы. У меня были тренеры, которые просто называли мою позицию и говорили: «Теперь всё зависит от тебя». Они не давали особых указаний. У Англии очень талантливая команда, но после 30-й минуты всё шло не слишком здорово», – приводит слова Ди Канио Sky Sport Italia.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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