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Стало известно, куда хочет перейти Кварацхелия. У Хвичи уже есть соглашение с новым клубом

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия хочет покинуть Италию и продолжить свою карьеру в «ПСЖ», сообщает

Djaameel в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, между стороной Хвичи и представителями парижского клуба уже подписано предварительное соглашение, однако ситуация усложняется из-за отказа президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса продавать грузинского футболиста.

Ранее уже сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в Хвиче.

Отметим, Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в € 80 млн.

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