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Гарри Кейн установил национальной рекорд на крупных турнирах сборных

Гарри Кейн установил национальной рекорд на крупных турнирах сборных
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд национальной команды по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы, выйдя в стартовом составе на игру Евро-2024 со сборной Сербии (1:0), сообщает телеграм-канал Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

По информации источника, для Кейна эта игра стала 23-й на крупных турнирах. Предыдущее достижение принадлежало бывшему защитнику «Челси», «Арсеналу» и сборной Англии Эшли Коулу.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

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