«Фоден и Кейн провалили игру». Аршавин раскритиковал звёздных англичан в матче с Сербией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе национальной команды Англии на чемпионате Европы — 2024 в 1-м туре с Сербией со счётом 1:0. Напомним, англичанин Джуд Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

«У англичан с каждой минутой было всё больше непонимания. Они понимали, что игра не под контролем. Но что сделать и как изменить ситуацию они не знали. Фоден и Кейн провалили игру. Фоден вообще не был заметен, а он был признал лучшим игроком АПЛ. А у Кейна практически не было мяча. Он проигрывал много борьбы физически сильным защитникам сборной Сербии. И момента своего Кейн не нашёл», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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