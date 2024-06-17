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Мбаппе шутливо высказался о том, на какой позиции будет играть в «Реале»

Мбаппе шутливо высказался о том, на какой позиции будет играть в «Реале»
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе на пресс-конференции перед матчем с Австрии на чемипонате Европы — 2024 ответил на вопрос о том, на какой позиции будет играть в мадридском «Реале».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я готов играть, куда бы тренер меня ни поставил. Пока я не на скамейке запасных, я буду адаптироваться к позициям (смеётся)», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

3 июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе. В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Франция выступает в группе D, где также сыграют сборные Австрии, Польши и Нидерландов.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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