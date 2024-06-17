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Роналду опубликовал командное фото, где футболисты сборной Португалии держат его на плечах

Роналду опубликовал командное фото, где футболисты сборной Португалии держат его на плечах
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Капитан сборной Португалии 39-летний нападающий Криштиану Роналду в преддверии старта своей команды на Евро-2024 опубликовал командное фото, где футболисты держат его на плечах.

Фото: Соц. сети Криштиану Роналду

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев также был Криштиану Роналду.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср», куда перешёл из «МЮ».

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