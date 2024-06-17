«Хави и Иньеста так не играли». Фабрегас раскритиковал звёзд Англии после матча с Сербией

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, который является главным тренером итальянского «Комо», жёстко высказался об игре лидеров сборной Англии Филипа Фодена и Трента Александера-Арнольда в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с Сербией (1:0).

«Вы говорите о настрое? Нет, всё дело в менталитете. Вы не можете сказать, что у таких игроков, как Трент, Фоден, Беллингем и Райс, нет мастерства, чтобы владеть мячом на любом участке поля. Главное – хочешь ли ты сделать разницу, владея мячом? Хочешь, чтобы что-то получилось? Нравится ли тебе получать мяч под давлением?

Когда англичан начали немного прессинговать, мы увидели, как Фоден стал бить по мячу, не глядя на ворота, То же самое Трент – на них это не похоже. Мы никогда не видели, чтобы Хави, Иньеста и другие топ-игроки последних 15-20 лет, делали нечто подобное. Чтобы расти, нужно брать ответственность на себя. Думаю, игроки вроде Фодена должны брать игру на себя», – приводит слова Фабрегаса Daily Mail.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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