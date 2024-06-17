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17 июня главные новости спорта, результаты Евро-2024, трансферы, теннис, игры БРИКС

Тяжёлая победа Англии на старте Евро, Хвича пытается уйти из «Наполи». Главное к утру
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Сборная Англии одержала победу в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, обыграв Сербию со счётом 1:0, грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия хочет покинуть Италию и продолжить свою карьеру в «ПСЖ», теннисистка Дарья Касаткина по-прежнему остаётся лучшей россиянкой в обновлённом рейтинге WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Англии с минимальным счётом обыграла Сербию в матче Евро-2024.

2. Стало известно, куда хочет перейти Кварацхелия. У Хвичи уже есть соглашение с новым клубом.

3. Касаткиналучшая россиянка в обновлённом рейтинге WTA, Александрова стала 20-й.

4. Гарри Кейн установил национальной рекорд на крупных турнирах сборных.

5. «Наполи» жёстко ответил на слова представителей Кварацхелии о желании игрока покинуть клуб.

6. По итогам четырёх дней Игр БРИКС Россия возглавляет общий медальный зачёт.

7. Сборные Сербии и Англии установили антирекорд Евро по ударам за матч с 1980 года.

8. Джуд Беллингем вписал своё имя в историю Англии благодаря голу на Евро в юном возрасте.

9. Стал известен топ-клуб АПЛ, заинтересованный в трансфере Кварацхелии из «Наполи».

10. Вратарь Англии Пикфорд повторил уникальное национальное достижение 34-летней давности.

11. УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Албании после матча с Италией на Евро-2024.

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