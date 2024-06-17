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Защитник Португалии Канселу высказался о шестом участии Криштиану Роналду на Евро

Защитник Португалии Канселу высказался о шестом участии Криштиану Роналду на Евро
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Правый защитник сборной Португалии Жоау Канселу высказался о капитане национальной команды 39-летнем нападающем Криштиану Роналду в преддверии старта своей команды на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шестой чемпионат Европы Роналду – это результат его упорной работы, таланта и всего, чего он достиг. Криштиану – наш лидер и капитан», – приводит слова Канселу Mundo Deportivo.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев также был Криштиану Роналду.

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