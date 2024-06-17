Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Словакия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании отреагировал на игру Фабиана Руиса в матче с Хорватией

Тренер сборной Испании отреагировал на игру Фабиана Руиса в матче с Хорватией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре полузащитника «ПСЖ» и сборной Испании Фабиана Руиса после крупной победы над Хорватией в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы выиграли со счётом 3:0, а Руис записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу, а также по итогам встречи был признан лучшим игроком.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Если бы Фабиана замечали по-другому, все постоянно говорили бы о том, какой он сильный. Поверьте мне, его крайне недооценивают», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции после матча.

Фабиан Руис играет за сборную Испании с 2019 года. Всего футболист провёл за команду 24 матча, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Отметим, что в группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. По итогам матчей 1-го тура Испания располагается на первой строчке, на второй позиции — Италия. Проигравшие первые игры Албания и Хорватия находятся на третьем и четвёртом местах соответственно.

Материалы по теме
Игрок сборной Испании Руис поделился эмоциями от победы над Хорватией
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android