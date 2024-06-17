Тренер сборной Испании отреагировал на игру Фабиана Руиса в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре полузащитника «ПСЖ» и сборной Испании Фабиана Руиса после крупной победы над Хорватией в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Испанцы выиграли со счётом 3:0, а Руис записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу, а также по итогам встречи был признан лучшим игроком.

«Если бы Фабиана замечали по-другому, все постоянно говорили бы о том, какой он сильный. Поверьте мне, его крайне недооценивают», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции после матча.

Фабиан Руис играет за сборную Испании с 2019 года. Всего футболист провёл за команду 24 матча, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Отметим, что в группе с Испанией и Хорватией также находятся Италия и Албания. По итогам матчей 1-го тура Испания располагается на первой строчке, на второй позиции — Италия. Проигравшие первые игры Албания и Хорватия находятся на третьем и четвёртом местах соответственно.

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