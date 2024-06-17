Писарев — о победе Нидерландов над Польшей: надо отметить чутьё Кумана

Известный российский тренер Николай Писарев высказался по итогам матча группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Нидерландов и Польши (2:1).

«Надо отметить чутьё тренера. Он выпустил нападающего, Куман почувствовал, что нужен форвард рослый. Выходит нападающий одного касания. Вегхорст — нападающий одного касания, оказался в нужном месте и первым же касанием забил», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между сборными Польши и Нидерландов состоялся накануне, 16 июня. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.