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Игроки «Крыльев» Горшков и Солдатенков отсутствуют на сегодняшнем медосмотре команды

Игроки «Крыльев» Горшков и Солдатенков отсутствуют на сегодняшнем медосмотре команды
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Защитники самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствуют на медосмотре команды, который проходит сегодня, 17 июня.

«Игроки «Крыльев Советов» Юрий Горшков и Александр Солдатенков отсутствуют на сегодняшнем медосмотре команды. Футболисты получили дополнительный отпуск после нахождения в сборной России и вернутся в расположение команды после 24 июня», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Горшкова в «Спартак», а также о желании «Зенита» перехватить этот трансфер. Солдатенковым ранее интересовалось московское «Динамо».

«Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей.

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