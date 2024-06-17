«Джуд — невероятный игрок». Капитан сборной Англии Кейн высказался об игре Беллингема

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о полузащитнике англичан Джуде Беллингеме после победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

«Он невероятный игрок. Он заслуживает всей той похвалы, которые получает в данный момент. Это его манера игры, уверенность, с которой он играет, и то, как он влияет на игру. Для игроков на таких позициях важно забивать голы, и он это делает», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА со ссылкой на ВВС.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.