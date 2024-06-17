Видеообзор матча Евро-2024 Сербия — Англия

Накануне состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Сербии и Англии. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.