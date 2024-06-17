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Беллингем высказался об игре в полузащите сборной Англии

Беллингем высказался об игре в полузащите сборной Англии
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об игре в полузащите национальной команды после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0, а Беллингем стал автором единственного гола.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Мне это понравилось. У нас был отличный баланс с мячом и без него. Трент (Александер-Арнольд) был великолепен, он диктует игру. Он всегда позитивен, и это очень помогает таким, как я, потому что я люблю атаковать и проникать в их защитную линию. Как всегда, Деклан (Райс) был великолепен. Я с нетерпением жду, как далеко мы сможем зайти и какой у нас потенциал», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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