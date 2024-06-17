Беллингем высказался об игре в полузащите сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об игре в полузащите национальной команды после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0, а Беллингем стал автором единственного гола.

«Мне это понравилось. У нас был отличный баланс с мячом и без него. Трент (Александер-Арнольд) был великолепен, он диктует игру. Он всегда позитивен, и это очень помогает таким, как я, потому что я люблю атаковать и проникать в их защитную линию. Как всегда, Деклан (Райс) был великолепен. Я с нетерпением жду, как далеко мы сможем зайти и какой у нас потенциал», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

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