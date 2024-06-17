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Аршавин — о сборной Словении: обычная рабочая команда

Аршавин — о сборной Словении: обычная рабочая команда
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин дал оценку сборной Словении на чемпионате Европы 2024 года.

«Сборная Словении — команда, в которой понимают, что звёзд с неба они не хватают. У них всё шло по нарастающей. Сперва отдали инициативу, но у них сохранилось больше сил. Чем ближе был конец матча, тем больше они доходили до ворот датчан. Тем опаснее были моменты, тем больше борьбы они выигрывали. Гол словенцев назревал. Сборная Словении — обычная рабочая команда с физически крепкими футболистами», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная табица Евро-2024

Напомним, накануне, 16 июня, состоялся матч группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    
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