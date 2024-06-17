Видеообзор матча Словения — Дания на Евро-2024

Вчера, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

На 17-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою национальную команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.