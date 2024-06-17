Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Словения — Дания на Евро-2024

Видеообзор матча Словения — Дания на Евро-2024
Комментарии

Вчера, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

На 17-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою национальную команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
Топы зажгут на Евро? Бельгия стартует с аутсайдером, а у Франции неприятный соперник! LIVE
Live
Топы зажгут на Евро? Бельгия стартует с аутсайдером, а у Франции неприятный соперник! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android