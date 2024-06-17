«Мурашки!» Вегорст — о победном голе в матче Нидерландов с Польшей на Евро-2024

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст поделился эмоциями после игры группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной команды Польши (2:1).

«Мурашки по телу», — сообщил Вегорст в опубликованном пресс-службой сборной Нидерландов видеоролике.

Напомним, матч между сборными Польши и Нидерландов состоялся накануне, 16 июня. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.