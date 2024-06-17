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«Мурашки!» Вегорст — о победном голе в матче Нидерландов с Польшей на Евро-2024

«Мурашки!» Вегорст — о победном голе в матче Нидерландов с Польшей на Евро-2024
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Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст поделился эмоциями после игры группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной команды Польши (2:1).

«Мурашки по телу», — сообщил Вегорст в опубликованном пресс-службой сборной Нидерландов видеоролике.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблциа Евро-2024

Напомним, матч между сборными Польши и Нидерландов состоялся накануне, 16 июня. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    
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