Австрия — Франция: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Австрии и Франции.
- Всего матчей между Австрией и Францией: 11.
- Побед Австрии: 2.
- Побед Франции: 8.
- Ничьих: 1.
- Разница забитых голов — 23:12 в пользу Франции.
Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.