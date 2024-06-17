Австрия — Франция: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Австрии и Франции. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Австрии и Франции.

Всего матчей между Австрией и Францией: 11.

Побед Австрии: 2.

Побед Франции: 8.

Ничьих: 1.

Разница забитых голов — 23:12 в пользу Франции.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.