Румыния — Украина: статистика личных встреч

Сегодня, 17 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Румынии и Украины:
- Всего матчей: 6
- Побед Румынии: 3
- Побед Украины: 2
- Ничья: 1
- Разница голов — 14:10 в пользу Румынии
Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.
Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.