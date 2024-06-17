Румыния — Украина: статистика личных встреч

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Сегодня, 17 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Румынии и Украины:

Всего матчей: 6

Побед Румынии: 3

Побед Украины: 2

Ничья: 1

Разница голов — 14:10 в пользу Румынии

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.