Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фанаты оценили победный гол Вегорста в матче Нидерландов и Польши на Евро-2024

Болельщики сборной Нидерландов оценили победный гол нападающего национальной команды Ваута Вегорста в матче группового этапа чемпионата Европы с Польшей (2:1). В частности, фанаты заявили, что полюбили проявленную форвардом страсть, сообщает The Sun.

Напомним, матч между сборными Польши и Нидерландов состоялся накануне, 16 июня. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Порту, Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

Встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1. Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.