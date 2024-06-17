Тренер сборной Англии Саутгейт: Беллингем сам пишет сценарии, не так ли?

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о полузащитнике англичан Джуде Беллингеме после победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

«Он сам пишет сценарии, не так ли? Своевременность его рывков… Это была отличная игра и в преддверии гола. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и делали хорошую работу для команды», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.