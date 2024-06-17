Сёмин: Хвича взрослый человек, должен сам решать — оставаться в «Наполи» или переходить

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о вингере «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Я не знаю ситуации. Хвича взрослый человек. Думаю, он сам разберётся, когда ему переходить или, наоборот, оставаться. Футболист должен принимать решения сам, потому что так будет правильно. Если слушать всех остальных, которые рекомендуют, ничего хорошего из этого не будет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее отец футболиста заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в «Наполи». За итальянскую команду грузин выступает с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.