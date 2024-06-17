Аршавин: любому фавориту Евро-2024 будет неприятно играть с Данией

Бывший российский футболист Андрей Аршавин оценил перспективы сборной Дании на чемпионате Европы — 2024.

«Понятно, что датчане — не изящная команда. Это команда, основанная на физических данных. Они хорошо ведут борьбу, проводят быстрые атаки с фланга. Разукрасить их игру может Эриксен. Это не та команда, которая была на предыдущем первенстве. Не такое большое количество суперфутболистов. В целом это крепкая команда, с которой будет неудобно играть. Датчане хорошо обороняются и опасны на стандартных положениях. Поэтому любому фавориту будет неприятно с ними играть», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 16 июня, состоялся матч группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.