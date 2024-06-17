Сёмин: с Сербией Англия сыграла не на 100% возможностей, но остаётся фаворитом Евро

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной Англии над Сербией в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане выиграли со счётом 1:0.

«На мой взгляд, Сербия очень хорошо играла — это был один из лучших матчей у них. Англия входит в турнир. Самое важное, что у Англии очень сильные игроки. Они остаются одними из главных фаворитов Евро. В матче с Сербией они сыграли не на 100% своих возможностей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.