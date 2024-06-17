Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: с Сербией Англия сыграла не на 100% возможностей, но остаётся фаворитом Евро

Сёмин: с Сербией Англия сыграла не на 100% возможностей, но остаётся фаворитом Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной Англии над Сербией в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане выиграли со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«На мой взгляд, Сербия очень хорошо играла — это был один из лучших матчей у них. Англия входит в турнир. Самое важное, что у Англии очень сильные игроки. Они остаются одними из главных фаворитов Евро. В матче с Сербией они сыграли не на 100% своих возможностей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Тренер сборной Англии Саутгейт: Беллингем сам пишет сценарии, не так ли?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android