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Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой

Тренер сборной Португалии запретил друзьям Роналду жить в одном отеле с командой
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил ближайшему окружению 39-летнего нападающего Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной командой. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, друзья Криштиану всегда были частью командных собраний собраний, сопровождали португальскую звезду и даже имели собственные комнаты. Сообщается, что наставник португальцев настоял на таком решении для увеличения концентрации футболистов и Роналду в частности. Команда ценит согласие форварда на данное условие.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

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