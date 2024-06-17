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«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя в день его рождения

«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя в день его рождения
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Московский «Спартак» опубликовал пост в память об Илье Цымбаларе. Сегодня легендарному экс-футболисту красно-белых могло бы исполниться 55 лет. Цымбаларь ушёл из жизни в декабре 2013 года.

«Легендарный полузащитник, любимец болельщиков «Спартака», шестикратный чемпион и двукратный обладатель Кубка страны. 204 матча и 54 гола за красно-белых, звание лучшего футболиста России в 1995-м. Вечная память Илье Владимировичу. Навсегда в наших сердцах!» — написала пресс-служба красно-белых.

Илья Цымбаларь родился в Одессе. С семилетнего возраста он стал заниматься в футбольной школе «Черноморца». Цвета «Спартака» полузащитник защищал на протяжении шести лет (с 1993 по 1999 год). За свою карьеру Цымбаларь также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи». Илья закончил с профессиональным футболом в 2002 году.

В 1992 году Цымбаларь выступал за сборную Украины, однако затем с 1994-го по 1999-й защищал цвета сборной России.

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