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Тренер сборной Сербии: в Катаре была катастрофа, сейчас мы стали лучше

Тренер сборной Сербии: в Катаре была катастрофа, сейчас мы стали лучше
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался об игроках национальной команды после поражения в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Англией (0:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«ЧМ-2022? С тех пор мы стали лучше. Все игроки в форме, нет проблем с подбором, как в Катаре, все очень мотивированы и стараются выкладываться на полную для команды. Всё сосредоточено на командном духе, и в матче с Англией все игроки старались изо всех сил, чтобы забить гол. Ситуация хорошая, все готовы играть, а дальше всё зависит от меня. В Катаре это была катастрофа — семь или восемь игроков выбыли, и было очень сложно собрать команду», — приводит слова Стойковича пресс-служба УЕФА.

Напомним, на чемпионате мира — 2022, который проходил в Катаре, сборная Сербии заняла последнее место в группе G c Бразилией, Камеруном и Швейцарией, набрав одно очко.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 сборная Сербии встретится с национальной командой Словении. Англия проведёт матч с Данией. Обе игры пройдут 20 июня.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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