Писарев: Кристианом Эриксеном можно только восхищаться

Известный российский тренер Николай Писарев отметил игру полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Здорово, что вернулся. Он по праву лучший игрок матча. Он провёл очень хороший матч, можно только восхищаться. Он пять раз пробил сам и семь раз отдал мяч партнёрам под удар. 12 подобных действий за матч давно никто не совершал на чемпионате Европы», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 16 июня, состоялся матч группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Дании. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.