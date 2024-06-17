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Альфа-Банк хочет стать титульным спонсором РПЛ — источник

Альфа-Банк хочет стать титульным спонсором РПЛ — источник
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Альфа-Банк известил Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) о желании стать её титульным спонсором, информирует «РБК Спорт» со ссылкой на свои источники.

Согласно сведениям источника, переговоры Альфа-Банка с РПЛ уже идут более месяца. Изначально речь шла о том, чтобы кредитная организация заняла позицию официального банка лиги. Позже переговоры дошли до статуса титульного партнёра.

Отмечается, что за статус титульного спонсора Российской Премьер-Лиги собирается побороться и одна из букмекерских контор.

Действующий контракт РПЛ с платёжной системой «Мир» рассчитан до 2026 года. Финансовая организация хочет продолжать работу с РПЛ как минимум до конца контракта.

Напомним, недавно Альфа-Банк стал титульным спонсором Медиалиги.

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