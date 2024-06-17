Криштиану Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжать играть в футбол на самом высоком уровне, и текущий чемпионат Европы — 2024 может стать для него не последним крупным турниром, так как форвард планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Relevo.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев также был Криштиану Роналду.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср», куда перешёл из «МЮ».