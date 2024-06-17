Гарре не прибыл на медосмотр «Крыльев Советов» — источник

Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не приехал на медосмотр самарской команды в Москве, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, Гарре изначально должен был прилететь на УМО, однако в итоге не смог этого сделать из‑за задержки рейса. Напомним, ранее появилась информация, что «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Бенхамином Гарре. Аргентинский нападающий перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в начале 2023 года.

В завершившемся сезоне-2023/2024 игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального футболиста в € 8 млн.