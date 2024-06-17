«Пари НН» интересуется полузащитником «Домжале» Пишеком

«Пари Нижний Новгород» интересуется полузащитником «Домжале» Йостом Пишеком. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего словенца в € 500 тыс. В прошлом сезоне Йост Пишек провёл 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Он выступает преимущественно на позиции центрального и центрального атакующего полузащитника.

Напомним, нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/2024 и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и сохранили прописку в РПЛ.