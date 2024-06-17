Николай Писарев назвал скучной игру сборной Англии на Евро-2024

Известный российский тренер Николай Писарев назвал скучной игру сборной Англии на старте чемпионата Европы.

«Сербы могли бы посмелее начать матч, не так низко опускаться. А Англия скучная. И это при такой россыпи звёзд. Она такой была и на предыдущем чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Это команда Саутгейта, к сожалению. Они так играют. Всё предопределил один гол. Катастрофическая ошибка Костича в позиционной атаке. Англии прочат чемпионство. Я считаю, что с такой скучной игрой они могут нарваться на хорошую команду и вылететь. Конечно, выйдут они из группы. Но участие в плей‑офф — это самое большое, что у них будет», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии состоялся накануне, 16 июня. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.