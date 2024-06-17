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Австрия — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Дешам: игроки не должны подстраиваться под меня, это я должен подстраиваться под них

Дешам: игроки не должны подстраиваться под меня, это я должен подстраиваться под них
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Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём тренерском стиле в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Напомним, встреча состоится сегодня, 17 июня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я, конечно, опирался на своё прошлое игрока, но мне пришлось адаптироваться. Не игроки должны подстраиваться под меня, это я должен подстраиваться под своих игроков. Я стараюсь вспомнить то, что считал хорошим и положительным в работе своих предыдущих тренеров, и в то же время внести свой собственный штрих. Если я разговариваю с игроком и говорю ему, что понимаю, что он чувствует, это потому, что я, возможно, был в такой же ситуации. С другой стороны, я никогда не буду ссылаться на себя или сравнивать «меня в то время». Это не моя жизнь, не моя история, и самое главное — это игроки и текущий момент», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

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