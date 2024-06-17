Гризманн: стараюсь вдохновить своих партнёров по сборной Франции на работу в обороне

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался об обороне своей национальной команды в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Напомним, встреча состоится сегодня, 17 июня, в 22:00 мск.

«Для меня это один из фундаментов для того, чтобы пройти как можно дальше: надёжная защита, сплочённая команда, работающая вместе, где каждый игрок выкладывается по полной, чтобы помочь в обороне. В нападении у нас тоже много игроков, которые могут нанести вред сопернику, забить в любой момент матча.

Мне нравится работать над тактикой, стараясь предоставить сопернику как можно меньше возможностей, и я всегда стараюсь вдохновить своих товарищей на это, на работу в обороне, потому что это, казалось бы, самая простая вещь, но она самая сложная для каждого игрока, особенно для нападающих. Но для меня это самое важное, и это ключ к успеху», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.