Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гризманн: стараюсь вдохновить своих партнёров по сборной Франции на работу в обороне

Гризманн: стараюсь вдохновить своих партнёров по сборной Франции на работу в обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался об обороне своей национальной команды в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией. Напомним, встреча состоится сегодня, 17 июня, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это один из фундаментов для того, чтобы пройти как можно дальше: надёжная защита, сплочённая команда, работающая вместе, где каждый игрок выкладывается по полной, чтобы помочь в обороне. В нападении у нас тоже много игроков, которые могут нанести вред сопернику, забить в любой момент матча.

Мне нравится работать над тактикой, стараясь предоставить сопернику как можно меньше возможностей, и я всегда стараюсь вдохновить своих товарищей на это, на работу в обороне, потому что это, казалось бы, самая простая вещь, но она самая сложная для каждого игрока, особенно для нападающих. Но для меня это самое важное, и это ключ к успеху», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Дешам: игроки не должны подстраиваться под меня, это я должен подстраиваться под них
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android