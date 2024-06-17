Деметрадзе: у сборной Грузии очень хорошие шансы выйти из группы на Евро-2024

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от выступления сборной Грузии в финальной части чемпионата Европы — 2024.

«Очень хорошие ожидания от сборной Грузии. С надеждой ждём, потому что мы впервые вышли на Евро. Думаю, у нас хорошие шансы в своей группе. Я смотрел матчи и Турции, и Чехии — у сборной Грузии очень хорошие шансы выйти из группы на Евро-2024. Очень надеемся и ждём», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.