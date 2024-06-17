Мартинес и Роналду договорились, что нападающий больше не является неприкасаемым в сборной

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и 39-летний нападающий Криштиану Роналду договорились, что нападающий больше не является неприкасаемым игроком в национальной команде, сообщает Relevo.

По информации источника, идея тренера состоит в том, что Криштиану будет начинать матчи в стартовом составе, но, в зависимости от потребностей и результата, тренер может его заменить.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

Сборная Португалии становилась чемпионом Европы один раз — это произошло в 2016 году на чемпионате континента, проходившем во Франции. На победном Евро-2016 капитаном португальцев также был Криштиану Роналду.

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