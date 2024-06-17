Реваз Челебадзе: очень надеюсь, что сборная Грузии сможет пройти в плей-офф Евро-2024

Бывший футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР Реваз Челебадзе поделился ожиданиями от выступления грузинской национальной команды в финальной части чемпионата Европы — 2024.

«Очень надеюсь, что мы пройдём в плей-офф Евро. Команда очень собрана и готовится. Ребята очень сосредоточены. Смотрел последнюю игру сборной Грузии с Черногорией — они очень здорово выглядели. Думаю, мы сможем пройти в плей-офф», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.