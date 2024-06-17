Деметрадзе: на Евро Хвича снова докажет, что является одним из лучших игроков мира

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от выступлений вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«Хвича — лидер сборной Грузии и «Наполи». Это лучший игрок итальянского чемпионата. Самые хорошие ожидания от его выступления на Евро. Думаю, он снова докажет, что является одним из лучших игроков мира», — сказал Георгий Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.