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Деметрадзе: на Евро Хвича снова докажет, что является одним из лучших игроков мира

Деметрадзе: на Евро Хвича снова докажет, что является одним из лучших игроков мира
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Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе поделился ожиданиями от выступлений вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«Хвича — лидер сборной Грузии и «Наполи». Это лучший игрок итальянского чемпионата. Самые хорошие ожидания от его выступления на Евро. Думаю, он снова докажет, что является одним из лучших игроков мира», — сказал Георгий Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь Евро-2024

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Грузии станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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