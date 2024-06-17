Каррагер считает, что главный тренер сборной Англии Саутгейт неверно использует Кейна

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт неверно использует нападающего Гарри Кейна.

«Если Саутгейт продолжит использовать ту же систему в остальных матчах Евро-2024, «девятка» Англии пострадает. Возможно, даже очень сильно. Кейну не нужно забивать, чтобы влиять на ход игры. Он совершенно спокойно может играть ложного нападающего, центрального, атакующего полузащитника. Однако прямо сейчас, учитывая уровень партнёров, странно будет использовать Кейна в роли «десятки». Это может дорого стоить Англии», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, накануне состоялся матч группового этапа Евро-2024 между сборными Англии и Сербии. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.