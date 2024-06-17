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Деметрадзе: «Наполи» сделает всё, чтобы оставить Хвичу, но он может играть в любой команде

Деметрадзе: «Наполи» сделает всё, чтобы оставить Хвичу, но он может играть в любой команде
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Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе высказался по поводу будущего своего соотечественника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Будущее Хвичи — деликатный вопрос. Должно быть так, как посчитает нужным сам футболист. «Наполи» сделает всё, чтобы оставить Кварацхелию на следующий сезон, потому что пришёл Конте и команда имеет большие задачи. Но Хвича является одним из лучших игроков мира, поэтому для него не будет проблемой играть в любой команде», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее отец футболиста заявил, что не хочет, чтобы его сын оставался в «Наполи». За итальянскую команду грузин выступает с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.

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