УАФ напечатала флаг Бельгии на форме Украины перед игрой с Румынией

Украинская ассоциация футбола напечатала флаг Бельгии на форме национальной команды. Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграет с Румынией в матче группового этапа Евро-2024.

Фото: Соцсети журналиста Криса Уиза

Матч между сборными Украины и Румынии начнётся в 16:00 по московскому времени. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021-м. В матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии победу одержала немецкая команда. Подопечные Нагельсмана забили пять голов соперникам, пропустив один.