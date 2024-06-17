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Агент Рыбуса прокомментировал информацию, что защитник покинет «Рубин»

Агент Рыбуса прокомментировал информацию, что защитник покинет «Рубин»
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, прокомментировал информацию о том, что защитник покинет российский клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что казанцы приняли решение не продлевать контракт футболиста.

— Рыбус действительно покинет «Рубин»?
— На данный момент больше да, чем нет. Пока у него действующий контракт, но нам никто ничего не говорил ни о продлении, ни о прекращении. Мы ведём вялотекущие переговоры, которые пока ни к чему не привели.

— Пока конкретики по будущему Мацея нет?
— Пока нет. У него контракт до конца месяца. Когда вернётся, будем обсуждать с руководством «Рубина», что делать дальше. Но на попе ровно мы не сидим. Общаемся и прорабатываем другие варианты. Варианты прорабатываются везде, — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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