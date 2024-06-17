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Румыния — Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 16:00

Румыния — Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 16:00
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Сегодня, 17 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале минувшего Евро обыграла Англию.

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