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Австрия — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер Франции Дешам: меня поддерживают страсть и желание, всегда интересуют новые цели

Тренер Франции Дешам: меня поддерживают страсть и желание, всегда интересуют новые цели
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о давлении во время чемпионатов Европы.

«Если взять в качестве примера последнее Евро, то у нас был досрочный выход (из группы). Когда ты выигрываешь, всё идеально. Но когда вы проигрываете, внимание всегда привлекают детали, которые не имеют значения. На высоком международном уровне победить очень сложно, а удержать победу ещё сложнее, потому что выигрывает только одна команда, но остальные не спят. Меня поддерживают страсть, желание и решимость. Меня всегда интересуют новые цели», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции выступает в группе D, где также находятся сборные Австрии, Польши и Нидерландов. Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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Полная трансляция товарищеского матча и хайлайты доступны в Okko.

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