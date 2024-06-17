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Стартовало голосование на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю России

Стартовало голосование на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю России
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Открылось голосование на приз имени легендарного голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина лучшему вратарю России. Проводит его «Коммерсант».

Приз вратарь года имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Учреждена в 1960 году после того, как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин. В его честь и была названа премия.

Рекордсмены по числу наград — голкиперы московского «Спартака». Вратари этой команды признавались лучшими 14 раз: Ринат Дасаев (6), Станислав Черчесов (3), Александр Прохоров (2), Александр Филимонов (1), Артём Ребров (1) и Александр Максименко (1). На втором месте — вратари ЦСКА, у которых 13 наград: 11 — у Игоря Акинфеева, ещё по одной у советских футболистов Юрия Пшеничникова и Владимира Астаповского.

Замыкают тройку лидеров голкиперы московского «Локомотива» — семь наград: Сергей Овчинников (3), Руслан Нигматуллин (2), Владимир Маслаченко (1), Маринато Гильерме (1).

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